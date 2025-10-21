Nocturneando toma las calles de Chacao: anuncian regreso de la fiesta cultural urbana

Suscríbete a nuestros canales

Las calles del casco central de Chacao comienzan a llenarse de expectativa. El pregonero ya recorre la zona anunciando lo que muchos esperaban: regresa Nocturneando.

Aunque las autoridades municipales aún no han revelado la programación oficial, el evento ya tiene fecha confirmada.

Nocturneando: una tradición cultural que crece cada año

Vecinos y visitantes comienzan a agendar la noche del 1 de noviembre, para el nocturneando de este 2025

Desde su primera edición, Nocturneando se ha consolidado como una de las experiencias urbanas más esperadas en Caracas. Música, arte, gastronomía y comunidad se mezclan en una jornada nocturna que transforma el espacio público.

En 2024, más de 700 artistas participaron en 11 tarimas distribuidas por calles, avenidas y plazas del casco histórico. La jornada se extendió desde las 4:00 p.m. hasta la medianoche.

¿Qué ha ofrecido en ediciones anteriores?

Bandas como Desorden Público, Los Melódicos y Maracaibo 15 han encabezado el cartel musical. También hubo espacios para danza, muralismo, diseño gráfico y animé.

El evento incluyó zonas gastronómicas, exposiciones interactivas y actividades para todas las edades. La seguridad estuvo garantizada por Protección Civil, Salud Chacao y la Policía Nacional Bolivariana.

Lo que se espera para la edición 2025

Aunque aún no se ha publicado la agenda oficial, se espera que se mantenga el formato de calle abierta con múltiples tarimas y zonas temáticas.

El pregonero ya lo anunció: Nocturneando vuelve con fuerza. Chacao se prepara para recibir a miles de personas en una noche de cultura, arte y encuentro ciudadano.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube