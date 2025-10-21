Onda tropical en Venezuela: reportan estos daños en Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical N.º 48 dejó una estela de afectaciones en el estado Carabobo tras su paso por el centro del país este lunes 20 de octubre.

Las lluvias intensas, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica, generaron anegaciones, daños materiales y fallas en el servicio eléctrico en al menos cuatro municipios.

Aunque las autoridades locales activaron protocolos de atención, los reportes ciudadanos revelan el impacto directo en zonas residenciales, comerciales y viales. El fenómeno meteorológico sorprendió por su intensidad y duración.

Onda tropical: daños en Naguanagua, Valencia y San Diego

Usuarios en redes sociales compartieron que en Naguanagua, el agua ingresó al centro comercial Vía Venetto, ubicado en Mañongo, cerca del Sambil. También se reportaron daños en el sector El Rincón, donde colapsó una pared residencial.

Mientras tanto, en Valencia, el río Cabriales aumentó su caudal a la altura del puente Morillo, generando alarma entre los vecinos. Las calles amanecieron cubiertas de sedimentos.

Por otro lado, en San Diego, avenidas como Don Julio Centeno y sectores como La Esmeralda sufrieron acumulación de agua. Varios vehículos quedaron atrapados en zonas inundadas.

Alcaldías y cuadrillas en despliegue activo

La alcaldesa de Naguanagua, Elizabeth Noguera, informó que las cuadrillas municipales se mantienen desplegadas en labores de despeje y monitoreo. El gobernador Rafael Lacava ordenó activar todos los organismos de seguridad y prevención.

Además, Protección Civil Carabobo confirmó que se mantiene el monitoreo en Palma Real, Tazajal y El Doral, urbanismos afectados por la entrada de agua a viviendas.

Fallas eléctricas y movilidad comprometida

Desde el mediodía del lunes, las ráfagas de viento y descargas eléctricas complicaron la movilidad en la Gran Valencia. En algunas zonas, el servicio eléctrico se interrumpió por más de tres horas.

Asimismo, se reportaron incidentes viales y dificultades para transitar por calles anegadas. Comercios como panaderías y locales en San Diego también sufrieron inundaciones.

Recomendaciones ante nuevas precipitaciones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lluvias de intensidad variable en las próximas horas. Las autoridades instan a evitar zonas vulnerables y mantenerse atentos a los canales oficiales.

La onda tropical N.º 48 continúa desplazándose por el centro del país, con afectaciones también en Miranda, La Guaira, Caracas, Aragua, Guárico y Falcón.

