Colapsa el puente "La Fuente" de Cumaná: autoridades ordenan estos trabajos para restituir el paso

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte ha confirmado el colapso del puente "La Fuente" en el estado Sucre, así como la afectación de otra infraestructura vial clave, como consecuencia de las intensas precipitaciones asociadas al paso de la Onda Tropical N° 48.

El colapso del puente "La Fuente" interrumpe la comunicación vital que conecta a la población de Cumaná con Cumanacoa (Sucre) y se extiende hacia San Antonio de Capayacuar (Monagas) a través de la Local 01.

Adicionalmente, se reportó la afectación del puente "La Aricagua I", que enlaza Cumanacoa con Aricagua por el Ramal 20.

Despliegue de Emergencia y Solución Temporal

Ante la magnitud de la contingencia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue inmediato de equipos especializados y maquinaria para la restitución de la transitabilidad en las zonas afectadas.

La respuesta operativa se centrará en:

Movilización de los equipos técnicos y logísticos necesarios para la instalación de soluciones provisionales.

Esta medida prioritaria es la construcción de puentes de guerra (estructuras modulares temporales) en los puntos colapsados.

Este tipo de puentes está diseñado para ser instalado rápidamente y garantizar el paso de vehículos y personas mientras se planifica la reconstrucción definitiva.

Las acciones buscan garantizar la conectividad y la asistencia a las comunidades vulnerables que dependen de estas arterias viales para el acceso a servicios y suministros.

El Gobierno Nacional y las autoridades del estado Sucre coordinan esfuerzos para minimizar el impacto en la población, concentrando la labor en restablecer lo antes posible las rutas afectadas por la fuerza de las lluvias.

Se solicita a la ciudadanía tomar previsiones y utilizar las vías alternas que sean anunciadas por las autoridades de Protección Civil.

También visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube