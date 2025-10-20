Vicerrectora de la UCV lanza grito de lucha a Venezuela: respeten diferencias

Suscríbete a nuestros canales

María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), exhortó a la población venezolana a luchar por el país, desde el respeto de las posiciones y diferencias entre los ciudadanos.

"Yo espero que los venezolanos puedan entender que somos una sola nación y que tenemos que convivir todos juntos y que debemos luchar por nuestro país, luchar por el otro", expresó Garcés, en una entrevista con Venevisión.

En tal sentido, y según el reporte en NDP, la autoridad académica afirmó que los espacios universitarios son de carácter "plural" y en ellos deben habitar "todo tipo de pensamientos".

De igual manera, reiteró que la universidad es un espacio plural, donde habitan todos los pensares. Y desde el respeto hay que escucharnos cada una de las posiciones y respetar la posición del otro. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero por eso no te voy a faltar el respeto", manifestó en el marco de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

