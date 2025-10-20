Chacao: obelisco se tiñe de rosa en una tradición que conmueve 

Suscríbete a nuestros canales

Durante este fin de semana se llevó a cabo el tradicional encendido del Obelisco Rosa en la Plaza Francia de Altamira, para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La actividad estuvo a cargo del alcalde de Chacao, Gustavo Duque Sáez, y su esposa Vanessa Bachrich, en conjunto con SenoSalud.

Obelisco se tiñe de rosa en una tradición que conmueve

El encendido contó con la presencia de todo el equipo de la Alcaldía de Chacao, distintas embajadoras de SenoSalud, además de mujeres que luchan con la enfermedad, sobrevivientes y vecinos, que se unen a este evento cada año para seguir llevando a la sociedad información de valor y conciencia.

"Quiero agradecer a SenoSalud por siempre apostar a Chacao, con un evento que va más allá de unas luces; es un momento único de apoyo a quienes se encuentran luchando con este diagnóstico, así como un espacio para recordar a quienes no lograron superar esta batalla y honrar a quienes la superaron", expresó Vanessa Bachrich, primera dama de Chacao, según refiere una NDP.

Por su parte, el presidente de Salud Chacao, Luis Giménez, envió un emotivo mensaje: "En Chacao, nuestras vecinas no están solas, cuentan con el respaldo de un alcalde y de un equipo médico comprometido con la salud de ustedes; no olviden que esto no es una lucha de un día, es una enfermedad que puede atacar durante todo el año y que una detección oportuna puede hacer la diferencia", dijo.

Finalmente, Ludmila Calvo, presidenta de SenoSalud, recordó que el Obelisco de Altamira iluminado de rosa no es solo un hermoso espectáculo visual; "es un poderoso recordatorio de que la prevención y la detección temprana son nuestras herramientas más fuertes contra el cáncer de mama".

