Diversión para niños en Caracas: conoce cuatro parques con entrada gratuita para un día en familia

Caracas, cuenta con diversas áreas verdes y parques que ofrecen diversión sin costo o con una tarifa mínima, permitiendo a los niños disfrutar de un día de juegos y contacto con la naturaleza.

Estos lugares no solo brindan entretenimiento, sino que también son pulmones vegetales en medio del urbanismo, ofreciendo un respiro de la ruidosa rutina.

Parque Generalísimo Francisco de Miranda (Parque del Este)

Este icónico parque es uno de los más grandes de Caracas. Aunque la entrada general tiene un costo simbólico, en muchas ocasiones y para ciertas áreas, el acceso es gratuito o tiene un precio muy bajo.

Ofrece amplias caminerías, lagunas, un terrario, un pequeño zoológico y diversas áreas de juegos infantiles con columpios y toboganes. Es perfecto para pasear, hacer picnics y observar la flora y fauna.

El parque se ubica en la avenida Francisco de Miranda, al lado de la estación de Metro Miranda.

Parque Los Caobos

Ubicado en el centro de la ciudad, el Parque Los Caobos es conocido por ser un espacio cultural y recreativo con acceso completamente libre. Es ideal para niños por sus amplias zonas verdes y su ambiente tranquilo.

Posee frondosos árboles de caoba y por albergar fuentes y esculturas. Dispone de extensas áreas de césped donde los niños pueden correr y jugar libremente. Además, suele ser punto de encuentro para actividades culturales y ferias.

Se encuentra entre la Avenida Bolívar y la Autopista Francisco Fajardo, cerca de la Plaza Venezuela.

Sabas Nieves II (Acceso al Ávila)

Aunque no es un parque infantil tradicional, Sabas Nieves II, como punto de acceso al Parque Nacional Warairarepano (El Ávila), es una excelente opción gratuita para una actividad al aire libre con niños mayores, ofreciendo un entorno natural.

La zona baja, cerca del puesto de guarda parques, es segura para que los niños disfruten del aire puro y la naturaleza. Subir hasta el primer mirador (nivel I) o el segundo (nivel II) es un ejercicio moderado que fomenta la actividad física en familia.

Se ubica en Altamira, al final de la Avenida Ávila. El acceso es libre.

Parque de diversiones Bimbolandia

Para las familias que buscan juegos mecánicos y atracciones con un límite de $5, Bimbolandia ofrece una de las opciones más económicas.

Este parque de atracciones se destaca por su esquema de precios especial en días específicos. El brazalete ilimitado (para disfrutar de todas las atracciones) tiene un costo de tan solo $5 dólares únicamente los días lunes.

Además, para quienes solo deseen probar una atracción, el ticket individual para los juegos tiene un valor de $0.50, permitiendo a las familias controlar el gasto con precisión.

Se halla ubicado en el sector de El Cafetal, es una de las opciones de feria mecánica más tradicionales y asequibles.

