Celebración

Parrandón comunal inicia este 24 de octubre en Caracas: conozca dónde y de qué trata

Desde el pasado 01 de octubre, el Ejecutivo Nacional decretó el inicio de la Navidad en Venezuela

Por 2001

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 01:21 pm
Parrandón comunal inicia este 24 de octubre en Caracas: conozca dónde y de qué trata

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) insta a todas las comunidades del país a participar en un "Gran Parrandón Comunal" que se celebrará de forma simultánea en los 24 estados este viernes, a partir de las 4:00 p.m.

El evento contará con la participación de directores de gabinetes, coordinadores estadales, promotores culturales de las comunas, agrupaciones artísticas y el poder popular organizado. 

La viceministra de Cultura, Karen Millán, resaltó que la actividad es una continuación de la programación decembrina.

Parroquias en Caracas donde se desarrollará el "Gran Parrandón"

  • San José: Plaza Los Liceos
  • La Pastora: Boulevar de Los Grilleros
  • Santa Teresa: Plaza La Concordia
  • San Juan: Plaza Capuchinos
  • San Agustín: Terraas del Jardín Botánico
  • San Bernardino: Gamboa, Fermín Toro, avenida Cecilio Acosta
  • El Valle: Centro comercial El Valle
  • San Pedro: Frente al Parque ítalo Americano
  • Sucre: Plaza Sucre
  • Macarao: Plaza frente a los bomberos
  • Santa Rosalía: Boulevar César Rengifo
  • La Vega: Calle Zulia, sector Las Parcelas
  • El JUnquito: Eje 2, plaza Bolívar
  • 23 de Enero: Cancha de bolas criollas, sector El Cañón
  • Altagracia: El Retiro, detrás del CMAPP
  • Antímano: Calle Las Clavelinas
  • Caricuao: Liceo Militar Gran Mariscal
  • Catedral: Esquina de Perneiro
  • Ciudad Caribia: Sector 2, comuna Caribia
  • Ciudad Tiuna: Torre 36, espacio cultural de la manzana 5
  • Coche: Plaza Bolívar de Coche
  • El Paraíso: Consejo comunal Carlos Raul Villanueva 
  • La Candelaria: Comuna Sarría Rebelde
  • El Recreo: Bloque 2 Pinto Salinas

 

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Viernes 24 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América