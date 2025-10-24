Parrandón comunal inicia este 24 de octubre en Caracas: conozca dónde y de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) insta a todas las comunidades del país a participar en un "Gran Parrandón Comunal" que se celebrará de forma simultánea en los 24 estados este viernes, a partir de las 4:00 p.m.

El evento contará con la participación de directores de gabinetes, coordinadores estadales, promotores culturales de las comunas, agrupaciones artísticas y el poder popular organizado.

La viceministra de Cultura, Karen Millán, resaltó que la actividad es una continuación de la programación decembrina.

Parroquias en Caracas donde se desarrollará el "Gran Parrandón"

San José: Plaza Los Liceos

La Pastora: Boulevar de Los Grilleros

Santa Teresa: Plaza La Concordia

San Juan: Plaza Capuchinos

San Agustín: Terraas del Jardín Botánico

San Bernardino: Gamboa, Fermín Toro, avenida Cecilio Acosta

El Valle: Centro comercial El Valle

San Pedro: Frente al Parque ítalo Americano

Sucre: Plaza Sucre

Macarao: Plaza frente a los bomberos

Santa Rosalía: Boulevar César Rengifo

La Vega: Calle Zulia, sector Las Parcelas

El JUnquito: Eje 2, plaza Bolívar

23 de Enero: Cancha de bolas criollas, sector El Cañón

Altagracia: El Retiro, detrás del CMAPP

Antímano: Calle Las Clavelinas

Caricuao: Liceo Militar Gran Mariscal

Catedral: Esquina de Perneiro

Ciudad Caribia: Sector 2, comuna Caribia

Ciudad Tiuna: Torre 36, espacio cultural de la manzana 5

Coche: Plaza Bolívar de Coche

El Paraíso: Consejo comunal Carlos Raul Villanueva

La Candelaria: Comuna Sarría Rebelde

El Recreo: Bloque 2 Pinto Salinas

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube