Parrandón comunal inicia este 24 de octubre en Caracas: conozca dónde y de qué trata

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) insta a todas las comunidades del país a participar en un "Gran Parrandón Comunal" que se celebrará de forma simultánea en los 24 estados este viernes, a partir de las 4:00 p.m.
El evento contará con la participación de directores de gabinetes, coordinadores estadales, promotores culturales de las comunas, agrupaciones artísticas y el poder popular organizado.
La viceministra de Cultura, Karen Millán, resaltó que la actividad es una continuación de la programación decembrina.
Parroquias en Caracas donde se desarrollará el "Gran Parrandón"
- San José: Plaza Los Liceos
- La Pastora: Boulevar de Los Grilleros
- Santa Teresa: Plaza La Concordia
- San Juan: Plaza Capuchinos
- San Agustín: Terraas del Jardín Botánico
- San Bernardino: Gamboa, Fermín Toro, avenida Cecilio Acosta
- El Valle: Centro comercial El Valle
- San Pedro: Frente al Parque ítalo Americano
- Sucre: Plaza Sucre
- Macarao: Plaza frente a los bomberos
- Santa Rosalía: Boulevar César Rengifo
- La Vega: Calle Zulia, sector Las Parcelas
- El JUnquito: Eje 2, plaza Bolívar
- 23 de Enero: Cancha de bolas criollas, sector El Cañón
- Altagracia: El Retiro, detrás del CMAPP
- Antímano: Calle Las Clavelinas
- Caricuao: Liceo Militar Gran Mariscal
- Catedral: Esquina de Perneiro
- Ciudad Caribia: Sector 2, comuna Caribia
- Ciudad Tiuna: Torre 36, espacio cultural de la manzana 5
- Coche: Plaza Bolívar de Coche
- El Paraíso: Consejo comunal Carlos Raul Villanueva
- La Candelaria: Comuna Sarría Rebelde
- El Recreo: Bloque 2 Pinto Salinas
