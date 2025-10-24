¡Atención, conductores! "Los Muertos Corren" cierra vías principales: aquí las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Baruta anunció su "Carrera Los muertos corren II edición", que tomará algunas vías principales en los próximos días.

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento compartió información sobre la fecha exacta, así como las calles que estarán cerradas para este evento.

La carrera "Los Muertos Corren" cierra vías principales

"Este miércoles 29 de octubre se realizará la carrera Los Muertos Corren – II Edición y algunas vías estarán temporalmente cerradas para garantizar la seguridad de los corredores", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

De igual modo, sobre las calles cerradas indicaron que serán las siguientes:



• Av. Principal de Las Mercedes (desde Las Mercedes hasta Colinas de Bello Monte)

• Av. Río de Janeiro (desde Caurimare hasta Las Mercedes)

• Av. Miguel Ángel (Colinas de Bello Monte)



En ese contexto, exhortaron a los conductores a planificar traslados y tomar previsiones "para lograr el disfrute de todos".

¿Cuáles son las vías alternas?

Para evitar la Av. Río de Janeiro y la Av. Principal de Las Mercedes (entre Caurimare y Colinas de Bello Monte): La opción principal es la Autopista Francisco Fajardo / Gran Cacique Guaicaipuro.

Para movimientos locales en Baruta (hacia Santa Fe o El Cafetal): Se debe considerar la Avenida Principal de El Cafetal y la Carretera Vieja de Baruta.

Para ingresar o salir de Colinas de Bello Monte (evitando la Av. Miguel Ángel): Las calles transversales internas de Colinas de Bello Monte.

