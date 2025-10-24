Operativos para la recuperación vial en estados afectados por las lluvias en Venezuela: detalles de las obras en puentes y drenajes

Suscríbete a nuestros canales

Tras las intensas lluvias en Venezuela, se activó un operativo de emergencia y rehabilitación desplegado en diversos sectores del territorio.

En los estados más afectados, como Sucre y Anzoátegui, el Ministerio de Transporte informó que se están llevando a cabo maniobras enfocadas en la recuperación de la movilidad y el bienestar de las comunidades.

Rehabilitación de puentes estratégicos en Sucre

Las intensas precipitaciones y el desbordamiento de afluentes como el Río Manzanares provocaron el colapso de varios puentes en el estado Sucre.

En Cumanacoa, se realizaron labores para proteger el estribo del puente afectado, mitigando daños adicionales en la estructura.

Paralelamente, se inició el traslado de material logístico necesario para la instalación de "puentes de guerra" o puentes temporales, un mecanismo que buscó restablecer de manera rápida la conexión en el municipio.

Avance en el Puente La Fuente y corredores de emergencia

En el municipio Montes, la rehabilitación del Puente La Fuente avanza con la ejecución de obras de protección hidráulica.

Además, se construyó un terraplén crucial que ya permite el paso provisional, asegurando el flujo de suministros a la comunidad. Este paso temporal será sustituido por un puente de guerra permanente para garantizar la movilidad continua y segura de la población.

Corrección de falla de borde en El Murciélago

El personal técnico de transporte y servicios se mantiene desplegado en el municipio Sucre para la corrección de una falla de borde en el sector El Murciélago.

El esfuerzo, parte del Plan de Atención Integral a la Vialidad, incluye la canalización de la quebrada adyacente y la construcción de sistemas de drenaje que buscan solventar el problema de origen y proteger la integridad de la carretera.

Saneamiento de drenajes en Anzoátegui

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Gobernación de Anzoátegui, a través de la Corporación de Vialidad e Infraestructura, se encuentran trabajando en la rehabilitación del sistema de drenajes y alcantarillado en el sector La China, en San Miguel, municipio Peñalver.

Las obras, vitales para evitar inundaciones recurrentes, incluyen el uso de maquinaria pesada para:

Excavación y relleno de material.

Nivelación y replanteo topográfico de las áreas.

Demolición de pavimento asfáltico y elementos de concreto afectados.

Deforestación y limpieza de la zona.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube