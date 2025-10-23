UCV celebra misa solemne por San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles: conozca la fecha y detalles claves de la eucaristía

Suscríbete a nuestros canales

Tras el júbilo nacional por la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, la Universidad Central de Venezuela (UCV) invitó a todo el pueblo venezolano a una solemne misa de acción de gracias.

El acto fue anunciado a través de la cuenta de Instagram de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, donde se expresó que la intención es consolidar un evento que refleje la alegría compartida por este hito histórico.

El llamado a la unidad surge como respuesta directa a la suspensión de la gran misa que estaba programada en el Estadio Monumental Simón Bolívar, acatando la solicitud de la Arquidiócesis de Caracas de trasladar las celebraciones a las parroquias y comunidades de la capital.

Detalles claves de la ceremonia en la UCV

La gran misa de acción de gracias se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la emblemática Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas.

Este espacio servirá de epicentro para la concentración masiva de la feligresía, siguiendo el nuevo esquema de festividades propuesto.

La decisión de la Arquidiócesis de Caracas de cancelar el evento pautado en el Estadio Monumental Simón Bolívar y pedir la realización de misas en todas las parroquias se debió, según reportes, a motivos de logística y seguridad relacionados con el aforo, que fue ampliamente superado por la demanda de boletos.

Otras celebraciones en Venezuela para honrar a los nuevos santos

La alegría por la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles se extiende por diversas regiones, con un llamado general a convertir cada parroquia y comunidad en un centro de celebración bajo el lema "Santos para todos".

Isnotú, Trujillo : la tierra natal del "Médico de los Pobres" programó una agenda especial de actividades para honrar al nuevo santo.

: la tierra natal del "Médico de los Pobres" programó una agenda especial de actividades para honrar al nuevo santo. Diversas parroquias de Caracas : además de la UCV, se están realizando misas y eventos a nivel de comunidad. Previamente, hubo una vigilia denominada "Santos para todos" en la parroquia La Divina Pastora y una "Velada de la Santidad" en la iglesia de La Candelaria, con transmisiones en vivo desde Roma.

: además de la UCV, se están realizando misas y eventos a nivel de comunidad. Previamente, hubo una vigilia denominada "Santos para todos" en la parroquia La Divina Pastora y una "Velada de la Santidad" en la iglesia de La Candelaria, con transmisiones en vivo desde Roma. Plaza Bolívar de Chacao : Se proyectaron ceremonias en vivo y realizaron actividades culturales.

: Se proyectaron ceremonias en vivo y realizaron actividades culturales. Todas las diócesis: cada diócesis y parroquia a lo largo del país ha sido invitada a organizar sus propias celebraciones de acción de gracias para pedir la bendición de Dios por intercesión de los dos nuevos santos.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube