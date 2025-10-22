Niños bilingües: escuelas en El Hatillo enseñan inglés jugando

Suscríbete a nuestros canales

Unos cuatro planes de formación educativa para niños y jóvenes están en completa operatividad en el municipio El Hatillo, generando, según las autoridades del municipio caraqueño, buenos frutos.

Las cinco escuelas municipales de la entidad mirandina han implementado programas que fortalecen e incentivan la lectura, el respeto, los valores y la inclusión. Dichos programas buscan fortalecer las competencias lingüísticas, cognitivas y socioemocionales de los estudiantes. Un equipo docente completo y en constante capacitación, imparte clases todos los días en estos entes educativos.

Según las autoridades, todos los maestros participan constantemente en cursos sobre pedagogía innovadora, uso de herramientas digitales y evaluaciones formativas para ajustar estrategias didácticas. El objetivo, atender las necesidades individuales de los estudiantes y poder reforzar su educación; con miras a que egresen con las capacidades esenciales, para afrontar los retos de este nuevo siglo.

Programas formativos

Cada una de las técnicas que se imparten en las cinco escuelas municipales, han sido diseñadas por profesionales, quienes hicieron programas formativos adecuados a la realidad de la educación del siglo XXI.

- Caja Viajera: es una caja decorada que incluye libros, cuentos e historietas. Los estudiantes eligen uno de estos y dedican 15 minutos al día para leerlo y entenderlo. Se ejecuta exclusivamente con estudiantes de cuarto a sexto grado; la actividad promueve la creatividad literaria y la reflexión crítica.

- Inglés: con un total de cuatro horas semanales distribuidas en dos jornadas distintas, el programa engloba actividades auditivas, verbales y escritas que cubren gramática básica, vocabulario funcional y comprensión oral; este se realiza a nivel inicial hasta segundo grado.

- Aprendiendo a Querer: desde la etapa primaria se utilizan libros con lecturas enfocadas en valores como respeto, responsabilidad y solidaridad. A lo largo del año escolar se realizan proyectos concretos: tarjetas navideñas con mensajes positivos, carteleras que ilustran aprendizajes valiosos y una exposición final conocida como “Expo‑Valores”, donde los estudiantes comparten sus trabajos con la comunidad educativa.

- Leo, Juego y Aprendo: este programa se implementa en los primeros tres grados, para reforzar las habilidades básicas de lectura y escritura mediante actividades lúdicas como juegos de palabras, cuentacuentos interactivos y dinámicas grupales que fomentan la colaboración entre pares.

“En El Hatillo creemos que la educación es el motor que impulsa el desarrollo de cada joven y de toda la comunidad. Los programas que se están implementando en las cinco escuelas municipales son un claro ejemplo de cómo podemos brindar oportunidades reales y sostenibles a nuestros estudiantes” reafirmó el alcalde de El Hatillo, Fernando Melena.

