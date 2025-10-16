Avances en El Hatillo tras fuertes lluvias: activan plan de recuperación y mantenimiento vial

Suscríbete a nuestros canales

El municipio El Hatillo vivió una jornada de emergencia la tarde y noche del pasado miércoles, 15 de octubre, a causa de las fuertes lluvias que se abatieron la zona.

Como respuesta, la Alcaldía activó un equipo de riesgos para mitigar los daños, que incluyeron caída de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y cierres parciales en arterias viales claves.

El alcalde Fernando Melena Sebastiani utilizó sus redes sociales para informar a los vecinos sobre las incidencias y el despliegue realizado. El mandatario municipal destacó que la preparación constante, basada en un Plan de Prevención permanente, fue fundamental para que el impacto de la contingencia no escalara a mayores proporciones.

Dicho plan incluye la limpieza y desmalezamiento habitual de espacios públicos, además del mantenimiento constante de torrenteras y sistemas de desagüe.

Balance de afectaciones reportadas

Los cuerpos de seguridad municipal, incluyendo PoliHatillo y Protección Civil, confirmaron diversas situaciones de riesgo que demandaron atención prioritaria.

Entre los incidentes más relevantes se registraron la caída de varios árboles en distintos puntos y la interrupción del tráfico en accesos principales, como el que conduce al sector El Seminario, debido a obstrucciones.

Adicionalmente, se reportaron fallas en el suministro eléctrico que dejaron a oscuras a varias zonas del municipio.

¿Qué acciones tomaron las autoridades?

Para abordar la complejidad de las emergencias, la Alcaldía de El Hatillo conformó un equipo operativo integrado por múltiples direcciones.

En el operativo trabajaron de manera coordinada funcionarios de Protección Civil, PoliHatillo, el Instituto Autónomo de Gestión Ambiental (IAGA) y la Dirección de Servicios Públicos.

Este equipo municipal contó con el apoyo fundamental de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para enfrentar las averías en la red.

"Nos desplegamos de manera rápida y efectiva por todo el municipio para atender las emergencias consecuencia de las fuertes lluvias", aseguró el alcalde Melena.

¿Cómo se encuentra el servicio eléctrico en la zona?

Uno de los principales desafíos tras el paso de la tormenta fue la afectación de la infraestructura eléctrica. El alcalde detalló que un total de cuatro circuitos de Corpoelec sufrieron interrupciones debido a los embates climáticos.

No obstante, gracias a la coordinación y las gestiones realizadas con la empresa estatal, se iniciaron de inmediato las labores necesarias para la recuperación del servicio en los sectores que quedaron sin luz.

El alcalde Fernando Melena hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y a colaborar con las autoridades. "Estamos trabajando para atender los sectores afectados", afirmó, e instó a los hatillanos a notificar cualquier situación de emergencia que se presente en sus comunidades.

Para reportes y atención inmediata, la Alcaldía de El Hatillo dispuso una línea telefónica 0212 311 76564 (POLI).

