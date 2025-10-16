Fiscalía

Fiscal General atenderá personalmente casos en Los Dos Caminos: fecha y hora

El personal de la Fiscalía estará presente para atender y asesorar a la comunidad en cuanto a sus denuncias y trámites

Por Selene Rivera
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 10:02 pm

El Ministerio Público (MP), anunció este miércoles una nueva jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, el MP informó que esta jornada contará con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

  • Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia
  • Delitos comunes
  • Delitos contra la propiedad, entre otros.
  • Asesorías legales en general
  • Seguimiento de casos ante el MP

¿Dónde y cuando será la jornada?

De acuerdo con la información proporcionada, la jornada se llevará a cabo el día jueves 16 de octubre en el estado Miranda, específicamente en la plaza Miranda, de Los Dos Caminos, en el municipio Sucre.

Asimismo, señala que el personal de la Fiscalía estará presente desde las 9 de la mañana para atender y asesorar a la comunidad en cuanto a sus denuncias y trámites.

 

