Avería en La Toma de El Hatillo: ¿cuándo reiniciarán el bombeo de agua a las zonas afectadas?

Este domingo, el alcalde del municipio Baruta, en el estado Miranda, Darwin González, informó sobre la avería en La Toma, en el municipio Hatillo.

A través de sus redes, el burgomaestre informó también sobre el reinicio del bombeo de agua para las zonas afectadas.

Avería en La Toma

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde de Baruta, Hidrocapital asegura que ya realizaron pruebas de presión durante 36 horas en la tubería de 30 pulgadas en el sector La Toma del municipio Hatillo.

Asimismo, señaló que luego de estas pruebas de presión, se logró determinar que aún deben continuar reforzando ese punto de la tubería antes de dar inicio al ciclo.

¿Cuándo reiniciarán el bombeo de agua?

En este sentido, González señaló que "están haciendo el refuerzo lo más rápido posible" a fin de solventar la avería y restablecer el servicio a las zonas afectadas.

Agregó el burgomaestre que intentan "culminar antes de que comience el ciclo del Tuy II Sur hacia los municipios Baruta, Hatillo y Sucre".

