Atienden a más de 90 pacientes en El Hatillo: alcaldía realiza jornada especial para entrega de medicamentos

Una jornada especial de atención cardiológica gratuita fue realizada por Salud El Hatillo, en donde atendieron a más de 90 pacientes que son vecinos del municipio.

La acción ciudadana se consolidó en el Ambulatorio Jesús Reggeti, donde se dieron cita los vecinos de esta localidad caraqueña, en el marco del Día Mundial del Corazón.

“Hoy, gracias a nuestro equipo de Salud El Hatillo y a varios aliados de la gestión, realizamos una actividad especial, que se centró en la prevención y en el diagnóstico de patologías cardíacas. Gracias a los laboratorios que nos acompañaron hoy, pudimos realizar los exámenes cardiológicos y donar medicamentos a quien más lo necesitaba” informó Fernando Melena, alcalde de El Hatillo.

La jornada no solo buscó atender las necesidades médicas inmediatas de los asistentes, sino también, fortalecer el sistema de salud municipal a través de alianzas estratégicas con la empresa privada. La iniciativa reafirma el compromiso de la gestión municipal de El Hatillo con la salud preventiva y el acceso a tratamientos médicos de calidad.

Como estrategia para continuar orientando la salud cardiovascular de los hatillanos, la alcaldía de la jurisdicción tiene programadas unas actividades, dentro de las que destaca la que se realizó este domingo 28 en el Centro Comercial Cerro Verde. Ahí se realizaron, junto a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a Laboratorios Pharma, charlas educativas que tienen como objetivo prevenir eventos cardiacos.