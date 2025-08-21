¿Listo para el ring? El Hatillo ofrece clases de boxeo gratuitas para niños y adultos: estos son los horarios

Suscríbete a nuestros canales

El municipio de El Hatillo presenta una nueva adición a su programa deportivo: clases de boxeo abiertas al público. Esta disciplina, que combina el rigor físico con la destreza técnica, estará disponible para residentes de todas las edades en el Centro Deportivo Vinicio Mata.

La incorporación del boxeo responde a una estrategia municipal para diversificar las opciones de actividad física y bienestar de la comunidad, informó la Alcaldía de El Hatillo.

El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, destacó la importancia de esta nueva oferta: "En nuestro municipio diseñamos políticas públicas integrales, para mejorar la calidad de vida de los hatillanos. Hoy anunciamos que el boxeo se incluye en la oferta deportiva de El Hatillo una disciplina que, además de ser un deporte competitivo, también se practica como entrenamiento físico debido a sus beneficios para la salud, como la quema de calorías, la mejora de la salud cardiovascular y la liberación de estrés", afirmó Melena.

Múltiples beneficios del proyecto boxístico

Más allá de su faceta como deporte de combate, el boxeo se introduce como una herramienta integral para el acondicionamiento físico. Las sesiones están estructuradas para que los participantes desarrollen resistencia, coordinación y agilidad.

Este programa busca ofrecer a los habitantes de El Hatillo una nueva forma de ejercitarse, promoviendo la disciplina y la concentración en un entorno seguro. Las clases están diseñadas para adaptarse a las necesidades tanto de niños como de adultos, fomentando el desarrollo de habilidades motrices y la confianza personal.

Horarios y contacto para inscripciones

Las clases se llevarán a cabo en el Centro Deportivo Vinicio Mata, con horarios específicos para diferentes grupos de edad.

Clases infantiles (5 a 12 años): Lunes, jueves y viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Clases para jóvenes y adultos: Lunes, jueves y viernes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los interesados en participar pueden dirigirse directamente a las instalaciones del centro deportivo o contactar al instructor Yens Villalobos a través del número de teléfono 0412-559-4022 para obtener información adicional.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube