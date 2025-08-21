Independiente vs. U de Chile: las escalofriantes imágenes de los incidentes en las tribunas

Suscríbete a nuestros canales

La violencia ha vuelto a manchar el fútbol sudamericano. El partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado debido a los graves incidentes que ocurrieron en las tribunas del Estadio Libertadores de América. El encuentro, que ya se encontraba en su segunda etapa, fue suspendido definitivamente ante el caos.

La confrontación inició cuando aficionados del equipo chileno comenzaron a lanzar objetos contundentes, como butacas y trozos de cemento, hacia el sector de la afición local. Los ataques subieron de tono cuando los agresores lanzaron otros elementos como palos y, de forma insólita, hasta inodoros completos.

Tras varios minutos de inacción por parte de la seguridad, la violencia escaló a un nivel aún mayor. Aficionados de Independiente lograron ingresar a la tribuna de los chilenos, desatando una brutal gresca que dejó un saldo de diez heridos y noventa detenidos. Las imágenes de la pelea han circulado en redes sociales, mostrando una escalofriante falta de control.

La CONMEBOL detalló en un comunicado que la cancelación del partido se debió a la "falta de garantías de seguridad". Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció en redes sociales para condenar los hechos y cuestionar la "evidente irresponsabilidad en la organización" del evento.

