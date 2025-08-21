¡Alarma en la Vinotinto! José "Brujo" Martínez se lesiona a pocas semanas de la doble fecha de eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista José "Brujo" Martínez, figura clave de la selección nacional, la Vinotinto, se enfrenta a una situación incierta de cara a la recta final de las eliminatorias para el Mundial 2026.

Este martes se confirmó que el jugador sufrió una fractura en su mano izquierda, lo que podría afectar su participación en los próximos encuentros decisivos del combinado nacional.

El club Corinthians de Brasil, donde milita Martínez, comunicó que el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La lesión, producto de un traumatismo, ha sido diagnosticada como una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

¿Qué dijo el "Brujo" Martínez" al respecto?

José "Brujo" Martínez se pronunció sobre el incidente durante una transmisión en vivo en la red social TikTok, donde explicó las circunstancias de la lesión. El mediocampista defensivo detalló que el incidente ocurrió durante un entrenamiento:

"Hoy en el entreno me fracturé la mano. Me quedó una pelota ahí, estábamos haciendo reducidos y me quedó una pelota ahí, fui a ponerle la mano al loco (jugador), como para cubrir la pelota para que no me la quitara y la tiré larga, cuando le puse la mano lo que hice fue ponerle los dedos en el cuerpo del otro pana".

Martínez agregó que cuando sonó su mano y se percató de la lesión, al principio no quería salir y seguir entrenando. Le pusieron una venda, pero terminó saliendo al no aguantar el dolor.

Martínez también compartió el momento del diagnóstico médico

El futbolista apuntó que cuando le quitaron la venda no aguantaba el dolor, tuvieron que ponerle hielo y luego se fue a una clínica para hacerse los rayos x.

"Cuando salí de ahí no había salido muy bien y esperando el resultado veo al doctor que viene con su cara de lloradera, y le dije: '¿Qué pasó, doctor? Habla claro', me dijo 'fractura, cirugía de una vez'", acotó.

A pesar de la lesión, Martínez confirmó su ausencia en el próximo encuentro contra Argentina el 4 de septiembre debido a una suspensión por acumulación de tarjetas, una situación que también afecta a su compañero Telasco Segovia.

