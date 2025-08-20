La fortuna de un campeón: Jon Rahm se embolsa una cifra millonaria en la LIV Golf

Suscríbete a nuestros canales

El golfista español Jon Rahm ha logrado una hazaña histórica al conquistar el campeonato de la LIV Golf por segundo año consecutivo. A pesar de no haber ganado un solo torneo en la temporada, Rahm se aseguró el título en la última parada del calendario, y con ello, un premio de 18 millones de dólares, lo que equivale a más de 15 millones de euros.

La victoria deportiva se materializó gracias a una espectacular ronda final en Indianápolis, donde el de Barrika firmó una tarjeta de 60 golpes. Este resultado le permitió superar en la clasificación general al chileno Joaquín Niemann, que acabó el torneo en cuarto lugar, asegurando los puntos necesarios para revalidar su campeonato.

La gesta en el torneo de Indianápolis no solo le valió el título, sino que también demostró el porqué de su estatus en el circuito. Rahm se embolsa el gran premio, mientras que Niemann, que finalizó con un -17, deberá conformarse con los 8 millones de dólares reservados para el subcampeón.

El español demuestra que el rendimiento constante es la clave del éxito. Con 226,16 puntos en la clasificación general, Rahm se corona por segundo año consecutivo, demostrando que su dominio se extiende más allá de los torneos individuales.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.