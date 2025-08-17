Pasión sobre ruedas: los cinco futbolistas con los autos más lujosos y caros del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Los futbolistas de élite no solo deslumbran en el campo, sino también en las calles, donde su amor por los vehículos de lujo se traduce en fortunas sobre ruedas. Algunos de los nombres más grandes del deporte poseen colecciones de autos que son un reflejo de su estatus y su inmensa riqueza.

En la cima de este exclusivo listado se corona Cristiano Ronaldo, el indiscutible rey de los coches de lujo. El astro portugués es dueño de dos majestuosas máquinas, un Bugatti Chanto XI y un Bugatti La Voiture Noire. Juntos, estos dos vehículos suman un valor que supera los 45 millones de dólares, consolidando su estatus.

Por su parte, Lionel Messi demuestra un gusto particular por la historia y la exclusividad automotriz. El argentino posee un Ferrari 335 S Spider de 1957, una verdadera joya de colección que lo distingue de sus colegas. Este tesoro sobre ruedas tiene un valor de más de 35 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los autos más caros del mundo.

El joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, ha irrumpido en el listado con un auto que rompe todos los récords para un jugador de su edad. Su Rolls-Royce La Rose Noir Droptail, un modelo de edición limitada, está valorado en 30 millones de dólares, un hito para un talento tan joven.

Finalmente, el estilo único de Neymar se ve reflejado en su Lamborghini Veneno Roadster, un modelo ultra raro con un diseño futurista, valorado en 4.5 millones de dólares. A él se le une el francés Karim Benzema, cuyo Bugatti es un modelo único, una auténtica obra de arte sobre ruedas valorada en 19 millones de dólares.

