El asado más especial: Lionel Messi y Luis Suárez envían mensaje sorpresa a su equipo

Los jugadores de Deportivo LSM, el nuevo club cofundado por Lionel Messi y Luis Suárez, recibieron un increíble regalo después de una victoria amistosa. Mientras celebraban con un asado en la sede del equipo, los futbolistas del plantel fueron sorprendidos por la repentina aparición de sus dueños a través de una videollamada.

Tomando la palabra, Luis Suárez felicitó a los jugadores por el esfuerzo que han demostrado. "Agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo, que sabemos que no es fácil, por las circunstancias que tiene alguno con sus trabajos y estudios", dijo el uruguayo, asegurando que ambos están pendientes del progreso del equipo.

Luego, Lionel Messi se dirigió al grupo, pidiéndoles que disfruten de la oportunidad que tienen. "Falta poquito, aprovechen esta oportunidad, disfruten y ojalá les vaya muy bien a todos. Si bien ustedes no tanto, nosotros los vemos seguido, hasta que se dé la oportunidad de vernos, está bueno hacerlo así, aunque sea hacia la distancia", compartió el capitán de la Selección Argentina.

La llamada de los dos cracks llegó en un momento clave para el club, que se prepara para su debut histórico en la cuarta división del fútbol uruguayo. El partido, que fue pospuesto por temas de derechos de televisión, está programado para el fin de semana del 23 y 24 de agosto.

