Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: este es el futbolista más rico del mundo

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del fútbol, los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son sinónimo de éxito y fortunas multimillonarias. Sin embargo, el título de "jugador más rico del mundo" no les pertenece. Ese lugar lo ocupa Faiq Bolkiah, un futbolista de 26 años con una asombrosa fortuna de más de 20 mil millones de dólares, proveniente de su estatus como miembro de la realeza de Brunéi.

A pesar de su inmensa riqueza, la carrera de Bolkiah en el fútbol ha seguido un camino más discreto. Tras pasar por las divisiones inferiores de equipos como el Chelsea, su búsqueda de minutos de juego lo llevó a ligas menos competitivas. Actualmente, el jugador nacido en Estados Unidos defiende los colores del Ratchaburi FC de Tailandia y es el capitán de la selección de su país.

La vasta fortuna de Faiq Bolkiah se debe a su posición privilegiada como sobrino del Sultán de Brunéi, una de las monarquías más ricas del mundo. Su origen en un clan de la realeza, que ha hecho su fortuna con las reservas de petróleo y gas del país, le permite vivir un estilo de vida que contrasta con el de un futbolista promedio.

La familia Bolkiah es conocida por sus lujos excéntricos. El estilo de vida opulento de la realeza asiática incluye mansiones de cientos de habitaciones, una de las colecciones de autos más impresionantes del planeta y extravagancias como pagar 17 millones de dólares por un concierto privado de Michael Jackson.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.