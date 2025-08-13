Antonela Roccuzzo: los negocios y el imperio empresarial que ha construido la esposa de Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

Antonela Roccuzzo se ha consolidado como una figura de gran influencia en el mundo de los negocios y la moda, forjando una carrera que va más allá de su relación con Lionel Messi. Utilizando su visibilidad global, ha sabido diversificar sus ingresos a través de alianzas estratégicas y proyectos empresariales propios, consolidando una poderosa marca personal.

Su faceta más lucrativa es, sin duda, la de 'influencer' y modelo de marcas de lujo. Con una audiencia de más de 30 millones de seguidores en Instagram, ha protagonizado importantes campañas para Adidas, incluyendo su exclusiva línea con Stella McCartney, y es una de las principales embajadoras de Alo Yoga. A esto se suman colaboraciones con diseñadores de alta costura como Louis Vuitton y Dior.

La estabilidad económica de Roccuzzo también se apoya en los negocios familiares en Argentina. Aunque no participa en la gestión diaria, su familia es dueña de la cadena de Supermercados Unico en Rosario, un pilar que forma parte de su patrimonio y le brinda un sólido respaldo financiero en su país de origen.

No todos sus emprendimientos han sido un éxito. En 2017, abrió una tienda de zapatos Sarkany en Barcelona junto a Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez. A pesar de la gran inversión inicial, el negocio cerró sus puertas poco después debido a problemas de rentabilidad y logística, demostrando que el camino empresarial puede tener sus altibajos.

