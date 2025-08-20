¡Historia pura! Miguel Cairo y Carlos Mendoza protagonizan el primer duelo entre managers venezolanos en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Un momento histórico se vivió esta noche, cuando Miguel Cairo, de los Nacionales de Washington, y Carlos Mendoza, de los New York Mets, se convirtieron en los primeros mánagers venezolanos en la historia de las Grandes Ligas en enfrentarse en un encuentro, el cual culminó con la victoria de la novena neoyorquina 8 carreras por 1.

Antes del juego, ambos mánagers, que mantienen una relación de amistad, se reunieron detrás del plato para posar juntos. Tras el primer lanzamiento, la pelota fue retirada del juego y enviada al Salón de la Fama del Béisbol, informó ESPN Deportes.

Muestras de cariño y respeto entre ambos managers

El histórico enfrentamiento es motivo de orgullo para ambos mánagers. Miguel Cairo, quien fue designado como mánager interino de Washington, expresó su emoción.

“Dos compatriotas, amigos, y ahora que intercambiamos la alineación, estamos emocionados. Nos enorgullece representar a los latinos en Estados Unidos, representar a nuestro país en Estados Unidos y, por supuesto, representar a nuestras organizaciones”, afirmó Cairo, quien agregó que para él, la experiencia “es un sueño hecho realidad”.

Por su parte, Carlos Mendoza, quien tomó las riendas de los Mets después de la temporada 2023, manifestó su honor por ser parte de este evento. “Es un honor para ambos”, dijo Mendoza. “Me siento honrado. Saben, esto es muy importante en casa. No lo reconocí hasta que me lo comentaron. Pero sí, es un día especial”.

Vínculo con los Yankees de Cairo y Mendoza

Cairo, de 51 años, y Mendoza, de 45, comparten lazos con los New York Yankees. Cairo jugó con la organización durante sus 17 años de carrera, mientras que Mendoza fue coach en las ligas menores y mayores de los Yankees. Ambos coincidieron en la organización cuando Cairo se desempeñó como coordinador de infield en las ligas menores.

Al ser consultado sobre el motivo por el cual el hito no se había producido antes, Cairo destacó las dificultades del camino para llegar a ser mánager en las Grandes Ligas. "Tienes que pasar por las ligas menores, tienes que ascender. Tienes que trabajar de verdad", declaró. "Nada es fácil y hay que ganárselo. Y, ya sabes, él se lo ganó. Creo que yo me lo gané".

Antes de Cairo y Mendoza, el primer venezolano en dirigir en la MLB fue Ozzie Guillén, quien llevó a los Chicago White Sox al campeonato de la Serie Mundial en 2005. Al Pedrique también fue mánager de los Arizona Diamondbacks en 2024.

