La pareja del momento: Lamine Yamal y Nicki Nicole protagonizan una escapada romántica

El joven futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole parecen haber confirmado uno de los romances más sonados del verano. La pareja ha sido vista en una lujosa escapada por Mónaco, donde disfrutaron de unos días de descanso en la costa, consolidando su vínculo bajo los reflectores de la prensa.

La pareja se hospedó en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera, un establecimiento de cinco estrellas donde una noche puede costar hasta 10.000 euros. Además de relajarse en las instalaciones de lujo, fueron vistos navegando a bordo de un inmenso barco, disfrutando de un estilo de vida que solo las grandes estrellas pueden permitirse.

El encuentro de Mónaco es la última pista de una serie de apariciones que han alimentado los rumores de romance. En julio, la pareja fue vista besándose en una discoteca, y ella asistió a la fiesta de 18 años del futbolista. La marca de un pintalabios en la mejilla de Yamal en una foto de redes sociales también generó especulaciones entre sus seguidores.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación públicamente, su cercanía ha captado la atención mediática. El futbolista y la cantante, una de las artistas urbanas más reconocidas de la escena argentina, han preferido mantener un bajo perfil, a pesar de que su romance es ya un secreto a voces.

Este no es el primer vínculo sentimental que se le atribuye al joven futbolista, quien en el verano de 2024 fue relacionado con la influencer Álex Padilla. Sin embargo, aquella relación nunca se confirmó, y con el paso de los meses se diluyó sin anuncio formal alguno, dejando a los fans con la incógnita.

