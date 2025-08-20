¡Venezuela por la gloria! Conozca qué se llevará la selección que gane la Copa América de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela será la sede de la edición inaugural de la Copa América de Béisbol, organizada por la World Baseball Softball Confederation Americas (WBSC Americas), e intentará levantar el primer trofeo de esta competición.

El torneo, que se celebrará en noviembre, reunirá a 12 selecciones de la región en un nuevo formato de competencia y una de las sedes será en Venezuela.

El pasado martes 19 de agosto se realizó una rueda de prensa en el Estadio Monumental de Caracas. En el evento se oficializó la logística del grupo que jugará en Venezuela y se aclararon dudas sobre la organización del campeonato.

En declaraciones recogidas por Meridiano, Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL) y de la WBSC Américas, adelantó que la idea es que la Copa América de Béisbol se celebre cada dos años, siempre y cuando esta primera edición sea un éxito.

¿Cuáles son los grupos y sedes?

Venezuela formará parte del Grupo A junto con República Dominicana, Cuba, Curazao, México y Nicaragua. Este grupo tendrá un solo partido en el Estadio Monumental de Caracas, el encuentro inaugural. El resto de los partidos del Grupo A se disputarán en el Estadio Forum de La Guaira.

Por su parte, el Grupo B, compuesto por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Canadá y el anfitrión Panamá, se jugará en el Estadio Mariano Rivera de la capital panameña.

El formato del torneo es una ronda de todos contra todos en la fase de grupos. Los tres mejores equipos de cada zona avanzarán a la Súper Ronda. Dicha fase, que se jugará en Panamá, también será un round-robin, y los dos mejores equipos disputarán la final.

¿Qué logrará la selección que quede campeona?

Además de disputar el título de primer campeón, la Copa América de Béisbol otorgará importantes beneficios a los equipos participantes. El torneo concederá cuatro cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como cinco cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La competencia también otorgará puntos para el ranking mundial de la WBSC, lo cual es vital para la clasificación a los Juegos Olímpicos.

En cuanto a los rosters, los equipos podrán incluir a jugadores que no formen parte del roster de 40 de las organizaciones de las Grandes Ligas.

