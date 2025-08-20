"Shakira siempre tuvo razón": el dardo de Sonia López a Gerard Piqué

Suscríbete a nuestros canales

Gerard Piqué se encuentra en el centro de una nueva tormenta, esta vez, relacionada con su ambicioso proyecto de la Queens League. La controversia ha sido desatada por Sonia López, presidenta del equipo Las Chamas, quien ha acusado públicamente al exfutbolista de tener problemas financieros en la gestión de la liga. Las duras críticas han sido interpretadas como un ataque directo al empresario.

López ha usado sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes que han encendido la polémica. La directiva ha instado a otros inversores a "pensar bien dónde y con quiénes ponen su dinero", prometiendo que, cuando pueda, contará toda la "verdad oscura" detrás de su salida. "Y sí, Shakira siempre tuvo razón", declaró.

Esta polémica llega en un momento de notable crecimiento para la liga, cofundada por Piqué e Ibai Llanos, que ha logrado atraer a inversores y a grandes nombres del fútbol femenino. Sin embargo, este escándalo ha mostrado las primeras grietas en su modelo de negocio.

La directiva ha sido clara sobre el origen de su decepción, afirmando que no se trata de temas deportivos, sino de su rol como inversora. Esto sugiere que los conflictos se basan en posibles incumplimientos de acuerdos económicos que han minado su confianza en el proyecto.

Hasta ahora, Piqué y la organización de la liga han optado por guardar silencio, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la viabilidad y transparencia del proyecto.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.