Revés legal para Icardi: su fortuna peligra

El futbolista Mauro Icardi ha recibido un duro revés judicial en Argentina, donde un juez lo ha declarado deudor alimentario. Esta sanción lo agrega a una lista oficial y se da a conocer en medio de su regreso a las canchas en Turquía, y mientras disfruta de su vida en ese país con su actual pareja, María Eugenia Suárez.

La resolución del juzgado se basa en la falta de pruebas del cumplimiento de sus obligaciones para con sus hijas. De hecho, la Justicia no solo lo declaró deudor, sino que también rechazó la impugnación de su defensa y aprobó el monto reclamado por Wanda Nara, lo que eleva el total de la deuda a más de 122 mil dólares.

Como parte del fallo, el juez determinó el embargo de una de sus propiedades, conocida como la “Casa de los Sueños”, con un valor de 110.000 dólares. El tribunal también estableció una medida de restricción migratoria, indicando que el jugador no podrá salir del país si ingresa a territorio argentino hasta que salde por completo su deuda.

A través de sus redes sociales, Wanda Nara arremetió contra el futbolista. La empresaria lo acusó de “hacerse cargo de nuevos nenes, pagando colegios” mientras, según ella, no cumple con el pago de la manutención de sus propias hijas. Nara también cuestionó la asesoría legal del jugador y se preguntó cómo puede entrar y salir del país si no ha pagado su deuda en diez meses.

