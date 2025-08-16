Mauro Icardi y la 'China' Suárez: así es la nueva mansión de la pareja argentina

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de los rumores iniciales, la relación entre La China Suárez y Mauro Icardi ha demostrado ser un romance consolidado que ahora tiene su propio hogar. La pareja, instalada en Estambul por los compromisos deportivos del futbolista, decidió dejar la casa que él compartía con su ex, Wanda Nara, y comenzar una nueva vida juntos.

El nuevo hogar está ubicado en un exclusivo barrio turco cerca del Bósforo. La mansión destaca por un estilo japandi, que fusiona la funcionalidad nórdica con la estética minimalista japonesa, ofreciendo un ambiente sobrio y sofisticado que la pareja eligió meticulosamente.

La actriz y el futbolista han mostrado a sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, los primeros detalles de la decoración. La primera foto fue un conjunto de llaves que llevan sus iniciales, y luego mostraron el living con sillones circulares en tonos neutros y una mesa de madera con un ajedrez y flores.

En otra publicación, la pareja dejó ver la enorme piscina, que se ha convertido en el lugar ideal para disfrutar del verano turco. Este espacio exterior añade un toque de lujo y relajación a la nueva residencia, complementando la armonía de los interiores.

La casa también se ha convertido en el centro de su familia ensamblada. Se ha confirmado que Rufina, la hija mayor de La China, se mudará con ellos y comenzará el colegio en septiembre. Sus otros dos hijos, Magnolia y Amancio, viajarán a menudo para visitarla.

Por su parte, el futbolista aún enfrenta una situación legal con su expareja, Wanda Nara, con el objetivo de llegar a un acuerdo para poder volver a ver a sus hijas. Icardi espera que Francesca e Isabella puedan viajar a Turquía y visitarlo con frecuencia mientras él permanece en el Galatasaray.

Con esta mudanza, La China e Icardi demuestran que su relación es más que una simple vendetta mediática, enfocándose en construir un futuro en común en un país que, lejos de las polémicas, les está permitiendo vivir un nuevo comienzo.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.