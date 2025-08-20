Desde Chapellín hasta Atlanta: la inspiradora vida de Andrés Galarraga y su victoria contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Andrés José Galarraga, conocido en el mundo del béisbol como "El Gran Gato", es una de las figuras más emblemáticas y queridas del deporte venezolano.

Nacido en Chapellín, Caracas, el 18 de junio de 1961, su vida es un relato de talento innato, esfuerzo incansable y una inquebrantable resiliencia que lo llevó a superar adversidades, dentro y fuera del diamante.

Criado en un entorno de sacrificios económicos, Galarraga forjó su carácter apegado a los valores inculcados por su madre, Juana Galarraga. Su pasión por el béisbol se manifestó desde niño, jugando "pelotica de goma" en las calles del barrio. Sin embargo, a sus siete años, se unió al equipo de Chapellín, donde comenzó a trabajar por el sueño de convertirse en pelotero profesional.

Su debut en la pelota profesional venezolana fue en la temporada 1978-1979 con los Leones del Caracas, equipo con el que se convirtió en ídolo.

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Galarraga se destacó, especialmente con su equipo, y se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del equipo melenudo.

Trayectoria fructífera en las Grandes Ligas

Galarraga hizo su debut en la MLB con los Expos de Montreal el 23 de agosto de 1985. Aunque sus primeros años estuvieron marcados por altibajos y lesiones, su potencial era innegable. Su carrera alcanzó una nueva dimensión al unirse a los Rockies de Colorado en 1993, donde vivió sus años de mayor esplendor.

En su primera temporada con el equipo, se proclamó campeón de bateo de la Liga Nacional con un promedio de .370, convirtiéndose en el primer venezolano en lograrlo. Sus destacadas actuaciones lo llevaron a ganar dos Guantes de Oro (1989 y 1990) y cinco selecciones al Juego de las Estrellas (1988, 1993, 1997, 1998, 2000), entre otros reconocimientos.

La lucha contra el cáncer y el regreso triunfal

El momento más difícil de su vida ocurrió en 1999, cuando fue diagnosticado con un linfoma cancerígeno en la espalda. Esto lo obligó a perderse toda la temporada. Sin embargo, su actitud optimista y la fe de su familia fueron cruciales. Galarraga se sometió a quimioterapia y, después de un año de batalla, regresó a los terrenos de juego.

Su retorno fue triunfal, y en su primer juego con los Bravos de Atlanta, el 3 de abril de 2000, conectó un jonrón que fue aclamado como el más célebre de su carrera, simbolizando su victoria sobre la enfermedad.

Años después, en 2003, sufrió una recaída, pero la superó rápidamente. Se retiró en 2005, cuando vestía el uniforme de los Mets de Nueva York a los 44 años.

