Suspenden el clásico Juego de las Estrellas de la LVBP: esto dice el comunicado sobre los motivos

En las últimas horas, La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció la suspensión del Juego de las Estrellas, el cual estaba pautado para este martes 9 de diciembre.

A través de su cuenta de Instagram oficial, la Liga cientos de fanáticos, que esperaban asistir al Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en Caracas, reaccionaron con tristeza.

Aunque el evento es una de las citas más importantes de la temporada, la directiva confirmó que la realización del encuentro en la fecha original se hizo imposible.

¿Cuáles son los motivos de la suspensión?

En el comunicado, se explicó que la cancelación se debe únicamente a "motivos logísticos".

La LVBP agradeció de antemano la comprensión de los fanáticos que esperaban el evento y aseguró que trabajarán para definir una nueva fecha lo antes posible.

Este compromiso no solo reúne a los mejores peloteros elegidos por votación popular, sino que también es visto como un evento previo a la Serie del Caribe.

Regreso frustrado

El partido suspendido iba a significar el regreso a la capital del tradicional choque entre las Estrellas Orientales y las Estrellas Occidentales, un formato que ha sido parte importante de la historia reciente de la liga.

¿Qué se sabe sobre la nueva fecha?

La junta directiva de la LVBP no ofreció detalles específicos sobre cuáles fueron las razones logísticas que forzaron la suspensión.

No obstante, en su comunicación, reiteraron que mantendrán informados a los aficionados sobre la reprogramación del encuentro en cuanto se logren definir las condiciones necesarias para llevarlo a cabo.

Esta edición del Juego de Estrellas tenía prevista la implementación de una novedad en el arbitraje: la inclusión de un quinto árbitro.

Este nuevo miembro del equipo arbitral tendría la función exclusiva de encargarse de las revisiones de las jugadas, buscando hacer el partido más dinámico y rápido.

