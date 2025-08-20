TODO EL PROGRAMA TRAVERS STAKES LO ENCUENTRAS AQUÍ + GALA HÍPICA DE CARACAS

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La Gaceta Hípica ya está disponible en todo el país en kioscos y puntos de venta. En esta oportunidad, los lectores podrán disfrutar de dos grandes especiales en un solo ejemplar. La Gala Hípica de Caracas es la protagonista principal.

Gala Hípica de Caracas: un suplemento a full color

La Gala Hípica de Caracas 2025 llega acompañada de un suplemento exclusivo de 16 páginas a full color, con la mejor cobertura del evento más esperado en el calendario hípico nacional. La edición ofrece fotografías inéditas, reseñas de los protagonistas y todo el ambiente vivido en el óvalo de La Rinconada, donde la tradición y la emoción de la fanaticada se hacen sentir con fuerza.

Gracias a la impecable organización del Superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, la Gala Hípica de Caracas sigue consolidándose como una cita obligada para los seguidores de este deporte. Este domingo, los aficionados podrán revivir en las páginas de la Gaceta cada carrera, cada triunfo y cada momento inolvidable que marcaron la jornada.

Asiste a La Rinconada o sintoniza Club Hípico a través de Meridiano Televisión a partir de la 1:00p.m. este domingo 24 de agosto.

Travers Stakes: Programa completo desde Saratoga

Como complemento de lujo, la edición incluye el programa completo del Travers Stakes, la carrera más emblemática del Saratoga Race Course en Estados Unidos. Estadísticas, récords y curiosidades hacen de este apartado una guía imprescindible, destacando la gesta del venezolano Javier Castellano, máximo ganador de la prueba con siete victorias.

Disponible en todo el país

La Gaceta Hípica circula ya en kioscos y puntos de venta de Venezuela. Una edición especial que combina la grandeza internacional con la fiesta del hipismo nacional. Una entrega que ningún amante de la Gaceta Hípica querrá perderse.

