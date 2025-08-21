Atlético de Madrid: así fue la tierna presentación de Giacomo Raspadori

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid presentó a su nuevo fichaje, el delantero italiano Giacomo Raspadori, en un acto que se salió de lo habitual. En lugar de ser un evento centrado en el deporte, el protagonista terminó siendo la pequeña hija del futbolista, Camilla, de tan solo un año y cuatro meses, quien cautivó a los asistentes y a las cámaras.

El tierno momento ocurrió cuando el presidente del club, Enrique Cerezo, y el vicepresidente, Antonio Alonso, sorprendieron al futbolista al entregarle una camiseta del equipo con el nombre de su hija y el número 22. Raspadori, visiblemente emocionado, recibió a la pequeña en el escenario. La niña, ajena a todo, se robó los flashes de los fotógrafos bajo la tierna mirada de sus padres.

La pareja del futbolista, Elisa Graziani, compartió su emoción en redes sociales, reconociendo que había sido "un día increíble". La influencer publicó imágenes de la pequeña caminando en su nuevo hogar deportivo, un gesto que mostró el lado más personal y humano del fichaje.

Raspadori y Graziani, que se conocieron durante un partido de voleibol de playa, le dieron la bienvenida a Camilla en mayo de 2024. La pareja, que tiene una sólida relación, describió la llegada de su hija como "el comienzo de un viaje increíble... la mayor alegría de nuestras vidas", y esta presentación ha sido el reflejo de ese amor.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.