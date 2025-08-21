LVBP anunciará resultados por casos antidopaje en la temporada 2024-25: se rigen por normativas de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en concordancia con sus acuerdos con la Major League Baseball (MLB), mantiene un estricto régimen de control, pruebas y sanciones contra el uso de sustancias prohibidas. Este programa se ha reactivado para la temporada 2024/2025 con el fin de asegurar la integridad del juego.

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, confirmó este martes que los nombres de los jugadores que resultaron positivos en los controles antidopaje de la campaña pasada serán revelados en las próximas fechas.

¿Por qué se retrasó la divulgación de nombres?

El retraso en la divulgación de los nombres se debe a que varios de los atletas implicados han optado por ejercer su derecho a apelación, un procedimiento legal y contemplado en el reglamento de la LVBP.

En declaraciones difundidas por el periodista Jesús Ponte, Palmisano precisó que "la información ha sido retrasada porque varios de esos peloteros, presentaron sus respectivas apelaciones y revisiones de los casos, algo que es totalmente legal y contemplado del mismo modo en la normativa de la LVBP".

Casos de dopaje en la pasada temporada

El programa antidopaje de la LVBP fue suspendido después de la temporada 2019/2020 debido a los elevados costos operativos que representaba. Sin embargo, se reintrodujo para el torneo 2023/2024, reseñó Meridiano.

En esa temporada, casos conocidos de jugadores que dieron positivo incluyeron a Jhoulys Chacín de los Leones del Caracas, Félix Doubront de los Bravos de Margarita y Bruce Rondón de los Tigres de Aragua. La liga reitera su compromiso con el juego limpio y la transparencia.

