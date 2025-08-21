Oneil Cruz y su salto al estrellato en las Grandes Ligas: un camino escrito desde su infancia

Suscríbete a nuestros canales

Oneil Cruz, el imponente campocorto dominicano de los Piratas de Pittsburgh, ha convertido en una de las figuras más fascinantes del béisbol de las Grandes Ligas y ha deslumbrado en esta temporada 2025.

Con su inusual estatura de 6 pies y 7 pulgadas para su posición, ha dejado una marca distintiva en el diamante, atrayendo la atención de aficionados y expertos por igual.

Su camino hacia la élite del deporte está marcado por una trayectoria que lo ha llevado desde su natal República Dominicana hasta los estadios más emblemáticos del circuito de MLB.

Una Infancia llena de sueños y mucho beisbol

Nacido el 4 de octubre de 1998 en Nizao, República Dominicana, Cruz estuvo se vio destinado al béisbol prácticamente desde su nacimiento.

En declaraciones a MLB.com, su padre, Rafael Cruz, quien jugó tres temporadas en las Ligas Menores con la organización de los Rangers de Texas, colocó un guante en la cuna de su hijo y dijo: "Mi hijo va a ser pelotero, ese es su destino".

Creció rodeado por el deporte, practicando con su familia y amigos en su comunidad, lo que forjó su pasión y habilidades desde una edad temprana.

Su ascenso a Las Mayores

El recorrido de Cruz hacia la MLB comenzó en 2015, cuando firmó con los Dodgers de Los Ángeles como agente libre internacional a los 16 años por un bono de $950,000. Su debut profesional se dio en 2016 en la Liga de Verano Dominicana.

En los años siguientes, su desarrollo progresó a través de las Ligas Menores, aunque no estuvo exento de desafíos, incluyendo la interrupción de la temporada 2020 por la pandemia del COVID-19.

Cruz debutó en las Grandes Ligas en 2021, haciendo historia como el campocorto de mayor estatura en iniciar un partido. En 2022, los Piratas lo subieron definitivamente al roster principal, un ascenso que se esperaba fuera el inicio de una nueva era para la organización.

¿Cómo le ha ido en la temporada 2025?

En la temporada 2025, Oneil Cruz ha destacado por su poder élite y velocidad de salida. Según las estadísticas, su velocidad de salida promedio de 96.1 millas por hora es la mejor en la MLB.

Además, en mayo conectó el batazo más fuerte en la era de Statcast (desde 2015) con una velocidad de 122.9 mph. En cuanto a sus números de la temporada regular 2025, su línea de bateo es de .207 de promedio, con 18 jonrones, 51 carreras impulsadas y 34 bases robadas en 392 turnos al bate.

El objetivo principal de Cruz, según sus propias palabras, es "mantenerme en el terreno de juego, ya los números vendrán con el tiempo y en lo que comience a producir”. Después de una lesión que lo dejó fuera de la mayor parte de la temporada 2023, su meta es permanecer saludable y demostrar su potencial completo en el campo.

