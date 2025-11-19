¿Buscas empleo en Florida? Conoce la oferta que ofrecen en el sector agrícola: requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva ola de ofertas de empleo ha emergido en el sector agrícola de Florida, brindando oportunidades bien remuneradas para la cosecha de cítricos y otros productos.

Esta noticia llega en un momento crucial, ofreciendo una excelente oportunidad para quienes están en busca de trabajo en la región, con salarios que superan el promedio de la industria.

¿Cuál es el salario que se ofrece en el sector agrícola de Florida?

El portal especializado Conexión Migrante informó que hay oportunidades laborales para trabajadores agrícolas en el "Estado del Sol".

La nota resalta que los candidatos pueden esperar ganar hasta $16.23 dólares por hora como cosechadores, citando el artículo.

Esta cantidad representa un ingreso considerable, superando el salario mínimo federal y brindando una base sólida para los trabajadores.

La labor se enfoca principalmente en la recolección de frutas y la preparación de los productos para su distribución.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al empleo de Florida?

Las empresas agrícolas que están en busca de nuevos empleados están activamente buscando personas que cumplan con ciertos requisitos básicos para garantizar la eficiencia y la seguridad en el campo.

Aunque los detalles pueden variar de un empleador a otro, los requisitos generales suelen incluir:

Experiencia: Tener experiencia comprobable en labores de cosecha o en el trabajo agrícola es un gran plus, aunque algunas compañías también están abiertas a considerar la capacitación en el trabajo.

Capacidad física: Los candidatos deben tener la condición física necesaria para realizar tareas que requieren esfuerzo, estar de pie durante períodos prolongados y trabajar en diversas condiciones climáticas.

Documentación: Es esencial contar con la documentación legal que permita al trabajador laborar en los Estados Unidos, ya sea como residente o con un permiso de trabajo temporal.

El trabajo generalmente se lleva a cabo en turnos de tiempo completo y, debido a la naturaleza estacional de la cosecha, puede requerir horas extras durante los picos de producción.

¿Cómo se realiza el proceso de postulación?

Si estás interesado en postularte para las vacantes de cosechador en Florida, hay un proceso claro que debes seguir.

Es fundamental que actúes rápido, ya que estas oportunidades suelen llenarse en un abrir y cerrar de ojos.

Revisar la fuente: Lo primero que debes hacer es consultar la información directamente en el sitio de El Portal Migrante.

Allí encontrarás detalles específicos sobre las empresas que están contratando y las ubicaciones exactas.

Preparar documentos: Asegúrate de reunir y actualizar tu currículum vitae (CV) o solicitud de empleo, resaltando cualquier experiencia agrícola que tengas.

Contacto directo: La mejor manera de postularte es contactar directamente a la empresa o al intermediario de contratación que aparece en la oferta.

Puedes hacerlo a través de la página web, el correo electrónico: [email protected]; o el número telefónico: +18136336139.

Esta es una gran oportunidad para quienes desean comenzar o continuar su carrera en el sector agrícola de Florida, ya que ofrece un salario competitivo y la posibilidad de unirse a una industria clave para la economía del estado.

