Informan sobre el próximo pago de la tercera porción del bono de fin de año para sector educativo

En las últimas horas, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre el próximo pago de la tercera porción del bono de fin de año para este sector.

En ese contexto y a través de un comunicado indicaron que se llevó a cabo el proceso de carga para su posterior ejecución a través del Sistema Patria.

Próximo pago de la tercera porción del bono de fin de año

"Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la tercera porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria", señaló la casa de estudios universitaria.

¿Cuándo pagan el "Ingreso de Fin de Año" a los trabajadores activos de la administración pública?

Los trabajadores activos de la administración pública están a la espera del pago del "Ingreso de Fin de Año" noviembre 2025, a través del Sistema Patria.

La asignación coincidió durante el pasado mes de octubre con el primer pago de los aguinaldos y el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado ni confirmado para este mes de noviembre, hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

En octubre, el Ejecutivo Nacional otorgó esta bonificación a través del Sistema Patria por un monto de 3.980 bolívares o $ 19,98 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este 3 de noviembre comenzó el pago del segundo mes de aguinaldos a la administración pública, en esta oportunidad, al sector de Educación Universitaria, Salud y al personal jubilado del Ministerio de Interior y Justicia.

Este pago que otorga el Gobierno Nacional es ideado como parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

