Usaba una identidad falsa para esconder su pasado criminal: venezolano asesinado a tiros en un restaurante

Un hombre venezolano fue violentamente asesinado por dos hombres armados, cuando se encontraba en un restaurante.

La víctima quedó identificada como Branyer José Hernández Chirinos, de 32 años de edad, quien se hacía llamar Bladimir Escorcia Borrero.

Al parecer, el venezolano había decidido utilizar una identidad falsa, con el fin de iniciar una nueva vida en Colombia, hasta donde emigró desde Falcón en un intento por dejar atrás los antecedentes que había acumulado en su tierra natal.

Sin embargo, este domingo, 16 de noviembre, acudió con un hermano hasta un restaurante conocido como “El Budare de Gaby”, amos llegaron en una camioneta Toyota Fortuner con la intención de cenar y compartir un momento.

Sicarios asesinan al venezolano en un restaurante

De manera inesperada, cuando ya se encontraban en el local, entre los barrios Samaria y Villa del Prado, Comuna de El Poblado, en Pereira, Colombia, los matones llegaron para terminar con la vida de Hernández.

Testigos indicaron a medios locales que presuntos dos sicarios llegaron a bordo de motocicletas. Uno de ellos se le acercó al venezolano para dispararle. Al parecer, los hombres los siguieron hasta el lugar.

Hernández cayó muerto junto a la mesa en el cual se disponía a comer. Se pudo conocer que la víctima recibió cinco disparos, dos en el cuello, uno en el rostro y dos en el brazo izquierdo. El infortunado murió de manera inmediata.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, Hernández residía en la calle Diego León Zuniaga del Parcelamiento Cruz Verde de Coro, antes de emigrar hacia el país vecino.

El medio local Q’ Hubo Pereira indicó que el venezolano trabajaba como comerciante, vendía comidas y era mánager de artistas. Además, se detalló que vivía en el conjunto residencial Tacuará en Dosquebradas.

El prontuario policial de Hernández

Los medios regionales difundieron la versión de que el cambio de identidad del venezolano en Colombia fue la manera con la que trató de evadir diversos problemas legales que habría enfrentado en Venezuela.

Archivos judiciales consultados por Morón detallaron que Branyer registraba antecedentes por delitos como ocultar el arma con la cual fue asesinado el ciudadano Carlos Alexander López Lugo, de 22 años, en el sector Curazaito de Coro, el 10 de octubre del 2012, según expediente IP01-P-2013-001384.

Además, estuvo privado de libertad por homicidio intencional, según el expediente IP01-P-2012-004128.

Asimismo, fue procesado por aprovechamiento de objetos provenientes del delito y ocultamiento de una pistola glock, calibre 9mm., solicitada por el Cicpc de Yaracuy, detalló el expediente I-908.620 del primero de abril del 2012.

