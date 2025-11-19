Revela cuánto le pagaron: venezolano lanza explosivos contra hotel donde se presentaba reconocido cantante

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido como presunto responsable del atentado con un artefacto explosivo contra un hostal, en el cual se hospedaba un reconocido cantante.

De acuerdo con los reportes del caso, el acusado lanzó un explosivo frente al hostal Estrella y un local nocturno de Ate (Perú), donde se presentaba el cantante Chacalón Jr.

El venezolano revela cuánto le pagaron

La explosión causó que la zona quedara cubierta de humo. Al presenciar el incidente, varias personas que bebían en la caminería cerca de hotel huyeron despavoridas.

Entre los daños se reportaron vidrios rotos y paredes afectadas. Agentes policiales capturaron posteriormente al ciudadano venezolano José Martínez, quien confesó haber sido contratado por criminales, quienes le pagaron 300 soles (cerca de 90 dólares) para que realizara el ataque.

Testigos relataron que algunos heridos salieron corriendo ensangrentados del lugar mientras se producían disparos, informó Buenos Días Perú.

A pesar de la explosión, la fiesta continuó en el local nocturno, lo cual generó indignación entre los vecinos, quienes exigieron medidas inmediatas de las autoridades.

Guardaespaldas del artista amenazan a los vecinos

Vecinos denunciaron que la seguridad del cantante amenazó a los residentes que salieron asustados tras la explosión. "Salen un montón de hombres y tenían revólver, ¿esa es la seguridad de Chacalón Jr. amenazando a toda la cuadra?", declaró una vecina.

Los residentes responsabilizaron al dueño del local y exigieron la intervención del establecimiento, señalando que no pueden permitirse más fiestas donde aseguran acuden personas con armas de fuego.

La Policía no descarta que el atentado fuera dirigido contra el artista, quien había denunciado extorsiones en ocasiones anteriores, o contra un grupo que consumía bebidas alcohólicas en la zona. Personal de UDEX examinó los restos del explosivo mientras avanzan las pesquisas.

