He-Man llega a la pantalla grande: se estrena el esperado trailer de “Amos del Universo”

Suscríbete a nuestros canales

Amazon MGM Studios y Mattel Studios desvelaron el primer avance de la nueva adaptación cinematográfica de Masters of the Universe, dirigida por Travis Knight (Bumblebee). La cinta, que llegará a los cines de Estados Unidos el 5 de junio de 2026, reinventa el mito presentando a un He-Man de los tiempos modernos: un oficinista aburrido que debe reconectar con su épico destino.

Un héroe para el siglo XXI

La gran sorpresa del tráiler es su enfoque contemporáneo. Lo primero que vemos no es el fantástico reino de Eternia, sino el cubículo de Adam Glenn (interpretado por Nicholas Galitzine), un empleado desmotivado en lo que parece ser una gris corporación estadounidense. Un divertido guiño en su placa de escritorio, que muestra los pronombres "He/Him" (Él), conecta de forma inteligente la esencia del personaje con la sensibilidad moderna.

Esta vida monótona se interrumpe cuando alguien encuentra su Espada del Poder, el artefacto que lo llevará de regreso a su planeta natal, Eternia, después de 15 años de separación. Allí descubrirá que su hogar ha sido destrozado bajo el cruel gobierno del malvado Skeletor (Jared Leto), lo que lo obligará a unirse a sus aliados y abrazar su verdadero destino como He-Man.

La visión de Travis Knight y un elenco estelar

El director Travis Knight, un fanático de la franquicia desde la infancia, ha expresado su deseo de honrar el legado. "No puedo esperar a que los fans de toda la vida vean y sientan el cuidado que hemos puesto", declaró a Empire, añadiendo que quiere que nuevas audiencias descubran "lo épico, extraño y hermoso que puede ser este mundo".

Junto a Galitzine y Leto, la película cuenta con un reparto de lujo. Idris Elba da vida a Duncan/Mano-de-Hierro, Camila Mendes interpreta a Teela y Alison Brie a Evil-Lyn. Completan el equipo de héroes clásicos como Mekaneck, Ram Man y Fisto, todos visibles en una escena de caminata lenta al estilo The Right Stuff. En el bando del mal, además de un Skeletor de puro cráneo digital, se atisban villanos como Spikor y Trap Jaw, creados con impresionantes prótesis de cuerpo completo.

Fidelidad al juguete y un debate de CGI

El tráiler hace claras concesiones a la nostalgia. El diseño de la Espada del Poder y la aparición de Castle Grayskull y Snake Mountain son fieles a los juguetes y la serie animada de los 80. Incluso hay un cameo de Battle Cat, el gigantesco tigre verde que en la Tierra es solo Cringer, el gato cobarde de Adam.

Sin embargo, The Hollywood Reporter señala una polémica potencial: una parte significativa de la acción en Eternia parece estar creada con efectos de computadora (CGI), incluso en secuencias donde no sería estrictamente necesario, lo que ha generado preguntas sobre el balance entre lo práctico y lo digital.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube