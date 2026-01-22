La polémica detrás de los Razzies: Eiza González estalla contra los medios, conozca los detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Eiza González se convirtió nuevamente en tendencia, esta vez por un rumor que aseguraba su nominación a los Golden Raspberry Awards 2026, conocidos como los Razzies, en la categoría de Peor Actriz de Reparto. La actriz mexicana, lejos de quedarse callada, emitió un comunicado contundente para desmentir la información y expresar su enojo hacia los medios que publicaron la noticia sin confirmar.

La polémica abrió un debate sobre la ética periodística en el mundo del espectáculo, especialmente cuando los rumores circulan con rapidez y sin fundamento, afectando la imagen pública de artistas internacionales como González.

El rumor que incendió las redes

Durante los últimos días, se difundió que Eiza González competía como Peor Actriz de Reparto por su participación en una película reciente. La información comenzó a circular en redes sociales y fue replicada por algunos medios, generando memes, críticas y comentarios de seguidores que cuestionaban su desempeño cinematográfico.

Lo que parecía una noticia más se volvió viral debido a la rapidez con la que se compartió y la falta de verificación por parte de ciertos portales, lo que evidencia cómo un rumor puede tomar fuerza y convertirse en tendencia antes de que exista confirmación oficial.

La contundente reacción de Eiza González

Lejos de permanecer en silencio, la actriz publicó un comunicado en el que calificó como “una verdadera vergüenza” la actitud de ciertos medios amarillistas que buscan desmeritar a sus compatriotas. Eiza dejó claro que nunca estuvo nominada a los Razzies 2026 y que la información difundida es completamente falsa.

En su mensaje, la intérprete subrayó la importancia de la veracidad en la información y denunció el daño que puede causar la difusión de noticias sin confirmar, especialmente cuando afectan la reputación de artistas reconocidos internacionalmente.

La verdad sobre los Razzies

Contrario a lo difundido, la lista oficial de nominados a los Golden Raspberry Awards 2026 no incluye a Eiza González en ninguna categoría. Los nominados en Peor Actriz de Reparto corresponden a otras intérpretes, confirmando que la supuesta nominación era completamente infundada.

El apoyo de seguidores y colegas en redes sociales reforzó su postura y puso sobre la mesa la importancia de chequear fuentes antes de difundir noticias, sobre todo cuando involucran rumores sobre premios o reconocimientos internacionales que pueden dañar la reputación de figuras públicas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube