Julio Iglesias publicó mensajes de WhatsApp de las empleadas que lo denunciaron

El cantante español Julio Iglesias publicó en su cuenta de Instagram varios mensajes que supuestamente recibió por WhatsApp de las trabajadoras que lo denunciaron por agresión sexual, y que considera que cuestionan la veracidad de sus graves acusaciones.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, dijo el cantante en un comunicado que incluye las supuestas capturas de pantalla de esos mensajes.

El artista reveló que Instagram es el “único medio” que le permite ejercer legítimamente su “derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, después de que la Fiscalía no le permitiera ejercer su defensa en el procedimiento que se ha iniciado en España.

En uno de los mensajes del 20 de abril de 2021, de una de sus trabajadores dice: “Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo! Feliz noche”.

También compartió otros mensajes que muestran lo “cariñosas” que eran sus empleadas con él, lo que abre debate sobre las acusaciones en su contra. Las publicaciones de Julio Iglesias se producen después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó la petición del abogado del cantante de que se acepte su personación en la investigación en su contra, para tener acceso directo al contenido de la denuncia por presuntos delitos sexuales que se investiga en España, según informó EFE.

