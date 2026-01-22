“Gente que conocemos en vacaciones”: todo sobre la comedia romántica que conquista Netflix

Suscríbete a nuestros canales

En un panorama de streaming dominado por acción y ciencia ficción, una historia sobre amor, amistad y viajes de verano ha conquistado a la audiencia global. "Gente que conocemos en vacaciones", la adaptación de la exitosa novela de Emily Henry, se estrenó en Netflix el 9 de enero y en cuestión de días se coronó como la película más vista del mundo en la plataforma. Su llegada directa a streaming, resultado de la adquisición de Sony por parte de Netflix, no impidió que reuniera a 17.2 millones de espectadores y acumulara 33.8 millones de horas vistas en su primera semana, demostrando el poder intacto de una buena historia romántica bien contada.

Un fenómeno global que domina el rating

El éxito de la película fue instantáneo y cuantificable. Tras su estreno, no solo alcanzó el puesto número 1 en el Top 10 global de películas de Netflix, sino que también lideró las listas en países clave. En Estados Unidos, se posicionó como la segunda película más vista, solo por detrás del estreno de acción "El botín".

En Venezuela, logró el segundo lugar en el ranking nacional. Este rendimiento masivo superó por más de 8 millones de visualizaciones a su competencia más cercana en la plataforma durante su semana de debut. El fenómeno fue tan potente que revivió el interés por el material original: el libro de Emily Henry regresó a las listas de The New York Times.

La fórmula del éxito

Dirigida por Brett Haley, la película narra la historia de Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth), dos mejores amigos con personalidades opuestas que, durante una década, mantuvieron la tradición de hacer un viaje juntos cada verano. La trama alterna entre el presente, donde se reencuentran tras una pelea, y flashbacks de sus vacaciones pasadas, construyendo poco a poco la tensión romántica.

La crítica y el público han alabado la química natural entre Bader y Blyth, así como la habilidad del filme para capturar una sensación de nostalgia y calidez. Muchos han comparado su estructura y dinámica con el clásico absoluto del género, "Cuando Harry encontró a Sally", aunque actualizado con una sensibilidad contemporánea. La película ha logrado una sólida recepción crítica, manteniendo un 79% de puntuación en Rotten Tomatoes.

Si bien algunas críticas señalan que la película sigue una fórmula predecible y evita grandes riesgos narrativos, su triunfo radica precisamente en ofrecer exactamente lo que promete: una experiencia emotiva, reconfortante y bellamente ejecutada.

