Redadas ICE del 22 de enero: capturan a varios inmigrantes en operativo masivo en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y diversas agencias federales capturaron en Florida a cuatro ciudadanos cubanos con antecedentes penales violentos durante un operativo conjunto.

Los detenidos, identificados como Nelson González Del Pino Rodríguez, Camilo Arguelles Mendoza, Yuri Estévez e Iván Hernández-Montes, acumulan condenas por delitos graves.

Según detalla el ICE en su portal de noticias, los crímenes van desde asesinato en segundo grado, homicidio hasta agresiones contra oficiales de policía.

Redada masiva

Esta acción coordinada involucró el apoyo de la DEA y la ATF, logrando retirar de las calles de Miami, Hialeah y Hollywood a individuos que ya habían cumplido sentencias de hasta 20 años de prisión y representaban una amenaza activa para la seguridad pública.

El arresto de estos delincuentes extranjeros marca un paso importante en las estrategias de control migratorio y seguridad nacional del año 2026, reafirmando la política de tolerancia cero ante el crimen organizado en territorio estadounidense.

Según los reportes oficiales, los sospechosos permanecerán bajo custodia federal sin derecho a fianza mientras se procesan sus órdenes finales de expulsión del país.

Llamado

Las autoridades instan a la ciudadanía a utilizar las líneas de denuncia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reportar cualquier actividad sospechosa.

Las agencias subrayan que la cooperación entre la comunidad y las fuerzas del orden resulta fundamental para mantener el orden en los condados de Miami-Dade y Broward.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.