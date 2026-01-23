Fracasa en el Congreso de EEUU propuesta para frenar acciones militares en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En una votación este jueves, la Cámara de Representantes rechazó una resolución que buscaba limitar la autoridad del presidente Donald Trump para realizar operaciones bélicas en territorio venezolano sin el aval previo del legislativo.

La medida, impulsada principalmente por la bancada demócrata bajo la Ley de Poderes de Guerra, no logró alcanzar la mayoría necesaria debido a un bloqueo técnico.

De acuerdo a la regla del Congreso de EEUU, con un empate de 215 votos a favor y 215 en contra, significa el rechazo automático de la propuesta, ya que no se alcanza la mayoría simple.

Dos legisladores republicanos rompieron filas y votaron a favor de limitar a Trump, pero no fue suficiente para inclinar la balanza.

Este es el tercer intento fallido desde septiembre de 2025 para frenar el poder militar presidencial.

La urgencia de la resolución aumentó tras la incursión sorpresa en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales en Nueva York.

¿Que significa esto?

Con este resultado, el presidente Donald Trump mantiene su libertad de acción para:

Desplegar o retirar tropas según su criterio en el marco de la actual "tutela" sobre el gobierno de transición de Delcy Rodríguez. Mantener la presión militar para asegurar los acuerdos energéticos y la estabilidad de la industria petrolera que ha prometido a sus electores. Ejecutar operaciones tácticas adicionales si considera que la seguridad de los activos estadounidenses o la estabilidad de la región están en riesgo.

