Conmoción en Minnesota: denuncian detención de un niño de cinco años por agentes federales

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad del distrito escolar de Columbia Heights se quebró tras un operativo migratorio que involucró a un menor. Docentes y directivos denuncian que estas acciones generan un trauma profundo e irreparable en la comunidad estudiantil. La escuela sostiene que el clima de persecución afecta directamente la asistencia de los alumnos a las aulas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Liam Ramos, un niño de cinco años, en la puerta de su casa. Los agentes trasladaron al menor y a su padre hasta un centro de detención ubicado en el estado de Texas. La superintendente escolar afirma que las autoridades utilizaron al pequeño como señuelo para inspeccionar el interior de la vivienda familiar.

¿Es legal la detención de Liam Ramos en Minnesota?

El abogado de la familia Ramos asegura que el arresto posee un carácter irregular y carece de sustento jurídico. El grupo familiar cuenta con un caso de asilo activo e ingresó al país a través de un punto de control oficial. Además, los registros confirman que el padre no posee antecedentes penales ni órdenes de deportación pendientes en el sistema.

Por el contrario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presenta una versión opuesta sobre los hechos ocurridos en la entrada. Tricia McLaughlin, subsecretaria de la institución, declaró que el objetivo del operativo era exclusivamente el padre del menor. Según la versión oficial, el hombre intentó huir y el agente resguardó al niño solo para garantizar su propia seguridad física.

¿Cómo afecta la detención de Liam Ramos a la escuela?

Este incidente representa el cuarto arresto de un estudiante en el mismo distrito escolar durante las últimas dos semanas. Las autoridades educativas reportan capturas previas de menores con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. Los funcionarios locales denuncian que agentes federales siguen a los autobuses escolares e ingresan sin permiso a los estacionamientos.

La comunidad docente de Minnesota exige el regreso seguro del pequeño Liam y el cese de las tácticas de vigilancia. Muchos padres de familia decidieron retirar a sus hijos de las clases por el temor constante a una posible deportación. El distrito de Columbia Heights reafirmó su compromiso de proteger a cada estudiante y ofrecer asesoría legal ante la crisis actual.

¿Cuál es el futuro de Liam Ramos tras su traslado?

La situación del menor permanece bajo una estricta observación de organismos de derechos humanos y representantes legales del estado. Los expertos analizan si el uso de un niño como herramienta de inspección domiciliaria vulnera los protocolos federales vigentes.

Mientras tanto, la defensa presiona para lograr la liberación del padre y el retorno del niño a su entorno escolar habitual.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube