"Dinero Express": la nueva herramienta del BNC para la recepción de remesas desde EEUU

En su compromiso por ofrecer soluciones financieras innovadoras, BNC anuncia el lanzamiento de Dinero Express, un nuevo servicio que permite a los usuarios recibir remesas desde Estados Unidos directamente en su cuenta en moneda nacional, de forma inmediata y sin necesidad de acudir a una agencia.

“En BNC atendemos las necesidades de nuestros clientes. Con Dinero Express, buscamos facilitar su acceso a recursos desde el exterior, sin esperas y sin complicaciones”, expresó Elena Fernández, vicepresidenta de Productos y Servicios de Tarjetas de BNC.

Único requisito: tener una cuenta en bolívares en BNC

A través de BNC APP o BNCNET, los beneficiarios podrán consultar y gestionar sus operaciones, sin comisiones por recepción de fondos. Solo se requiere tener una cuenta en bolívares para comenzar a disfrutar de los beneficios: registro rápido y único, directamente desde la banca en línea o aplicación móvil del banco; y la generación de un enlace personalizado con datos encriptados, que puede compartirse por correo electrónico, WhatsApp, Telegram, SMS o mediante código QR.

Entretanto, el remitente podrá efectuar el envío de remesas en línea, desde su celular o computadora, a través del enlace compartido por el beneficiario. Mientras que el monto que desee enviar se cargará directamente a la tarjeta de crédito o débito que registre, siempre y cuando sean emitidas por un banco de Estados Unidos.

“Dinero Express es el resultado de la visión de transformación en la que el Banco ha estado trabajando desde el año pasado. Con este lanzamiento, reafirmamos nuestro propósito: redimensionar los servicios financieros del país, mejorando la experiencia de los clientes, ofreciéndoles soluciones de vanguardia”, destacó Mariela Cabrera, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Clientes y Servicios Digitales.

Para más información, pueden visitar www.bncenlinea.com o seguirlos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn como @bncbanco.

