Banesco aclara si se podrá depositar o retirar divisas con su nueva Cuenta verde electrónica

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, los cinco bancos privados autorizados (BNC, Banesco, Mercantil, Provincial y Bancamiga) para la venta de divisas a personas naturales, han comenzado a activar cuentas especiales para que sus clientes dispongan de divisas durante los futuros menudeos.

Una de las entidades financieras en activar esta herramienta, es Banesco, quien ya puso a disposición una nueva cuenta en divisas denominada "Cuenta verde electrónica". Adicionalmente, la entidad financiera también activó una mesa de cambio específica para esta cuenta.

Clientes de Banesco, así como cuentas especializadas en temas financieros, detallaron que esta nueva herramienta servirá para la compra y venta de divisas oficiales (menudeo).

No se podrá depositar ni retirar efectivo

Sin embargo, Banesco aclara que, con la Cuenta verde electrónica no se podrá depositar ni retirar efectivo de divisas, las transacciones serán totalmente digitales.

"El banco Banesco informo que su nueva cuenta verde Electrónica, es solo para compra de dólares, no sé puede depositar ni retirar efectivo. Se puede disponer de los fondos con la tarjeta consumos nacionales o internacionales", detalló la cuenta especializada en temas financieros, Petro Divisa.

Monto mínimo de compra: $250,01

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube