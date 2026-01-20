Banesco activa una nueva cuenta en divisas electrónica este 20 de enero: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este 20 de enero, usuarios en redes sociales, reportaron que Banesco activó una nueva cuenta en divisas denominada "Cuenta verde electrónica". Adicionalmente, la entidad financiera también activó una mesa de cambio específica para esta cuenta.

Clientes de Banesco, así como cuentas especializadas en temas financieros, detallaron que esta nueva herramienta servirá para la compra y venta de divisas oficiales (menudeo).

Aunque de momento, Banesco no ha hecho el anuncio oficial de esta nueva "Cuenta verde electrónica".

"El Banco Banesco activó una nueva cuenta en divisas denominada Cuenta verde electrónica. Supongo que esto es parte del nuevo sistema cambiario para la compra y venta de dólares. Destacar que este es uno de los cinco bancos escogidos para este nuevo sistema", señaló la cuenta Petro Divisa.

"Como dato interesante, con la nueva cuenta verde electrónica personal de Banesco también se podrá recargar la tarjeta prepagada", indicó otro usuario.

Se espera que, en las próximas horas Banesco ofrezca detalles al respecto de esta nueva heramienta.

