¿Quieres abrir una cuenta en dólares en Venezuela? Bancos que permiten transferencias y pagos en divisas: esto ofrecen

El uso del dólar en las transacciones diarias impulsó a los bancos venezolanos a transformar su oferta de servicios.

Mediante las nuevas plataformas tecnológicas, las entidades financieras ahora permiten a sus clientes abrir cuentas para depositar, transferir y pagar directamente en moneda extranjera.

Tanto la banca pública como la privada habilitaron cuentas que permiten movilizar fondos entre clientes de un mismo banco, realizar pagos móviles e incluso, en algunos casos, utilizar tarjetas de débito para consumos locales.

Opciones en la banca privada

BBVA Provincial: ofrece una cuenta corriente para personas y empresas sin monto mínimo de apertura. Permite retiros en bolívares al cambio oficial y transferencias al exterior.

Banesco: su cuenta en dólares permite transferencias entre cuentas propias en el extranjero y a terceros dentro del mismo banco en Venezuela.

Mercantil: destaca por permitir el uso de Tpago (pago móvil) en divisas y la venta de dólares por menudeo para obtener bolívares al instante. Además, su alianza con Mercantil Panamá ofrece la cuenta "Mony" para manejar fondos desde el celular como un pago móvil internacional.

Bancaribe: enfocado en empresas y personas, facilita el pago a proveedores y la cobranza mediante transferencias electrónicas y operaciones por taquilla.

BOD: presentó el sistema "Modo Pago", un ecosistema digital para pagar en tiempo real usando dólares o euros sin necesidad de cuentas fuera del país.

Bancamiga: su principal ventaja es una tarjeta de débito internacional que permite retirar efectivo en cajeros del mundo y pagar en puntos de venta dentro de Venezuela.

Banplus: permite gestionar divisas a través de su plataforma online sin costos de mantenimiento, siempre que el cliente tenga más de tres meses con el banco.

BNC y Banco Plaza: Ambas instituciones ofrecen cuentas corrientes no remuneradas para mantener fondos lícitos, facilitando depósitos y retiros en efectivo por taquilla.

Alternativas en la banca pública

Banco de Venezuela: los clientes con más de seis meses de antigüedad pueden abrir su cuenta en divisas de forma digital para mantener sus ahorros resguardados legalmente.

Banco del Tesoro: permite el uso de fondos para transferencias, pagos de consumo y retiros con tarjeta de débito en el exterior (para personas naturales). También ofrece la opción de convertir divisas a bolívares según la tasa oficial.

Banco Bicentenario: facilita la recepción de transferencias desde el extranjero y la movilización de fondos sin exigir un monto inicial para abrir la cuenta.

Banco Exterior: se centra en la consulta de saldos por agencia y la movilización de dinero mediante transferencias internacionales tipo Swift.

